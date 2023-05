Die Teuerung bestimmt den Nationalrat

Belakowitsch übt heftige Kritik an der Bundesregierung.

Am Mittwoch und am Donnerstag tritt der Nationalrat zu seiner Sitzung zusammen (nachrichten.at überträgt ab 9 Uhr per Livestream), SPÖ und FPÖ forderten zuvor einmal mehr Maßnahmen gegen die Teuerung ein. Man wolle der Bundesregierung "noch einmal die Gelegenheit geben, bei preissenkenden Maßnahmen mitzugehen", sagte SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried. Die FPÖ forderte die Regierung zum Rücktritt auf.

Konkret fordert die SPÖ eine Rücknahme der Mieterhöhungen, ein Einfrieren der Mieten bis Ende 2025 und anschließend einen Deckel für Mieterhöhungen. Darüber hinaus stehen auch ein Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs sowie eine Antiteuerungskommission, die auch Sanktionen verhängen kann, im Forderungskatalog der SPÖ. Die Sozialdemokraten kündigten zuletzt an, keine Stimmen für Zwei-Drittel-Materien zu liefern, bis die Regierung aus roter Sicht geeignete Maßnahmen gegen die Teuerung setzt. Entsprechend werden sie dem Energieeffizienzgesetz am Mittwoch die nötige Unterstützung verweigern.

FPÖ sieht Regierung gescheitert

In Teilen ähnlich lautet die Wunschliste der FPÖ. Generalsekretär Christian Hafenecker und Vizeklubchefin Dagmar Belakowitsch sehen die Regierung allerdings bereits "gescheitert" und forderten sie daher am Dienstag zum Rücktritt auf. Die FPÖ werde in der Aktuellen Stunde die Teuerung, aber auch die Sanktionen gegen Russland aufs Tapet bringen, verkündete Generalsekretär Hafenecker.

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger sagte, ihre Partei wolle in der Aktuellen Europastunde aufzeigen, wie Österreich einen Beitrag leisten könne, dass Europa "handlungs-, entscheidungs- und verteidigungsfähig" werde. Gefordert wird etwa ein europäisches Heer.

Neos bemängeln unklaren Kurs

Im Moment sei der Regierungskurs nicht klar, bemängelte Meinl-Reisinger. Die ÖVP lasse sich von der FPÖ unter Druck setzen. Die FPÖ würde versuchen, Österreich aus der EU hinauszuführen, ohne dies offen zu sagen. "Aber sie zündeln."

Österreich müsse sich fragen, wer Freunde in Europa seien: Länder wie Deutschland, Frankreich, Italien oder Spanien, die Mehrheitsentscheidungen ausbauen wollen, oder Ungarn oder Serbien, mit deren Regierungschefs sich Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) zuletzt getroffen habe.

