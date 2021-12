Am 30. Jänner 2022 wird in Waidhofen an der Ybbs, dicht an der Landesgrenze zu Oberösterreich, der Gemeinderat neu gewählt. Dass im Heimatort von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP) 11.000 Wahlberechtigte zu den Urnen gerufen werden, wäre außerhalb des Mostviertels bedeutungslos – würde sich nicht die Impfgegnerpartei MFG zum ersten Mal seit der oberösterreichischen Landtagswahl um Mandate bemühen.