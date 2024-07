Die Stunde des Präsidenten oder die Kunst zu bekommen, was man will

Die Eröffnungsreden zum Festspielsommer, heuer am 17. Juli in Bregenz, zwei Tage später in Salzburg, sind traditionell auch Bühne für die Botschaften des Staatsoberhaupts. Man darf davon ausgehen, dass Alexander Van der Bellen diese nutzen wird, um im heurigen Jahr der Nationalratswahl (29. September) zur regen Beteiligung aufzurufen. Auch Mahnungen zum Miteinander und zum fairen Wettstreit sollten in irgendeiner Form mitschwingen.