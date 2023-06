2018 wurde Rendi-Wagner in der Welser Messehalle zur SP-Chefin gewählt.

Es war der 24. November 2018, als Pamela Rendi-Wagner in der Welser Messehalle mit 97,8 Prozent zur ersten Frau an der SPÖ-Spitze gewählt wurde. "Ich werde rennen und rackern", versprach sie in einer emotionalen und energiegeladenen Rede den Delegierten.