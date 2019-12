"Die Sozialpartnerschaft ist vorläufig am Ende"

Ist die Sozialpartnerschaft noch ein politischer Gestaltungsfaktor? "Nein, sie ist vorläufig am Ende", sagte der Politikwissenschafter Emmerich Tálos am Montag in Linz. Der Wiener Universitäts-Professor im Ruhestand präsentierte im Jägermayrhof der Arbeiterkammer Oberösterreich sein Buch zur Sozialpartnerschaft.

Demnach ist die Situation für die Sozialpartnerschaft seit den 1980er-Jahren schwieriger geworden, etwa wegen der Verlagerung von Themen auf die EU-Ebene und der "Risse", die das Duopol ÖVP/SPÖ erlitten habe.

Als politische Kraft weitgehend ausgeschaltet habe sie zuerst Schwarz-Blau, unter Türkis-Blau sei das komplette Aus gekommen. Tálos nannte die Kassenreform und das Arbeitszeitgesetz als Beispiele. Nur Wirtschaftsvertreter hätten ihre Interessen durchsetzen können, so Tálos.

Kritiker werfen den Sozialpartnern vor, mangels Reformbereitschaft selbst zum Bedeutungsverlust beigetragen zu haben. So schafften sie es Mitte 2017 nicht, sich auf eine Arbeitszeitflexibilisierung zu einigen. "Es hätte im Herbst 2017 weiterverhandelt werden sollen, nur hatte die ÖVP inzwischen die Regierung aufgekündigt", sagte dazu Tálos. Aber ja, auch die Sozialpartner selbst müssten natürlich überlegen, in welche Richtung es gehen solle.

Von einer möglichen türkis-grünen Koalition würde Tálos erwarten, dass die Sozialpartnerschaft mehr eingebunden werde, wenn auch nicht mehr so breit wie früher. AK-Präsident Johann Kalliauer geht davon aus, dass eine nächste Regierung den Dialog auf Augenhöhe mit den Arbeitnehmervertretungen suche. Eine starke Sozialpartnerschaft garantiere etwa Stabilität in Krisenzeiten und funktionierende Kollektivverträge.

"Sozialpartnerschaft", Emmerich Tálos, Tobias Hinterseer, StudienVerlag, 160 Seiten, 19,90 Euro

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at