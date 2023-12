Designierte Caritas-Präsidentin: "Die Sozialhilfe ist das letzte Auffangnetz, das ist keine Hängematte"

OÖN: Sie sind die erste Frau an der Spitze der Caritas. War es nicht schon längst Zeit dafür? Schließlich ist ein Großteil der Caritas-Mitarbeiter weiblich. Tödtling-Musenbichler: Ich freue mich, dass mir dieses Vertrauen entgegengebracht wurde. Durch meine Funktion wird auch nach außen sichtbarer, dass hier ganz viele Frauen tätig sind. Nicht nur in der Pflege und in unseren Einrichtungen, sondern auch in Leitungspositionen. Wir haben 70 Prozent Frauen bei uns. Was hat Sie zur Caritas