Die schwierigen Themen klammert man noch aus

Während sich die Verhandler einer möglichen Koalition von ÖVP und Grün Stillschweigen verordnet haben, machen immer wieder teils widersprüchliche Gerüchte die Runde. Und so hört man einerseits von schon weit gediehenen Verhandlungen und andererseits, dass gerade erst die Grundsatzpositionen ausgetauscht wurden.

Die Wahrheit liegt in der Mitte, wie sich dann der eine oder andere entlocken lässt. Dass man vor Weihnachten fertig werde, sei unwahrscheinlich, auch wenn man sich in überraschend vielen Punkten schon einig ist. Das liegt aber auch daran, dass die großen Konfliktthemen noch ausgespart wurden. Sie werden nicht in den derzeit tagenden Untergruppen verhandelt, sondern in der großen Runde der Chefverhandler. Bis zumindest nächste Woche sind Termine der Untergruppen festgelegt. Wie es dann weitergeht, ist noch offen.

Eines dieser Konfliktthemen ist Energiewirtschaft und Klimaschutz, wie aus ÖVP-Kreisen zu hören ist. Da liege man tatsächlich noch weit auseinander, bestätigen auch grüne Insider. Die vielfach zitierten Schritte, die man aufeinander zu machen müsse, sind in diesem Bereich noch ausgeblieben. Politische Beobachter in Oberösterreich überrascht dies nicht. Ungeachtet der Verhandlungen auf Bundesebene wird im Bundesland jede grüne Klimaschutz-Forderung mit einer deutlich ablehnend formulierten Presseaussendung der ÖVP beantwortet. Umgekehrt lassen die Grünen kein gutes Haar am Ziel der ÖVP, Schulden abzubauen.

Vor allem OÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer und der grüne Landessprecher Stefan Kaineder arbeiten sich nur zu gerne aneinander ab. In Wien sind beide in der Verhandlungsgruppe "Soziale Sicherheit", allerdings bei unterschiedlichen Kapiteln.

Generell sei, und das ist von VP-Chef Sebastian Kurz und seinem grünen Gegenüber Werner Kogler immer wieder zu hören, die Stimmung gut. Durch das Ergebnis bei der Landtagswahl in der Steiermark sehen sich die potenziellen Regierungspartner bestätigt. Prognosen dafür, ob am Ende tatsächlich eine Koalition steht, wagt derzeit aber trotzdem kaum jemand; nicht einmal als Gerücht.

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at