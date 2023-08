Die schwierige Suche nach neuen Schulleitern

In den vergangenen fünf Jahren haben sich für 160 ausgeschriebene Leitungsposten an Bundesschulen (AHS, BMHS) nur in 23 Fällen mehr als drei Interessenten gefunden. Der Bedarf an Kandidaten ist groß: In den nächsten fünf Jahren gehen laut Bildungsressort an den 6000 Pflicht- und Bundesschulen fast 1500 Leitungen in Pension.

Konkret werden an AHS und BMHS in den nächsten fünf Jahren 220 Schulleitungen neu zu besetzen sein, an Pflichtschulen werden 1250 Stellen frei, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Neos durch Bildungsminister Martin Polaschek (VP).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper