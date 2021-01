Am Montag erhielten viele Eltern von Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) einen Brief. Darin stellt er ein Ende des Unterrichts zu Hause mit 18. Jänner in Aussicht. Gestern war davon keine Rede mehr, in Medienberichten wurde die Verlängerung bis nach den Semesterferien angedeutet. Offiziell bestätigen ließ sich dies gestern nicht. "Wie es weitergeht, ist vom Infektionsgeschehen abhängig, die Gespräche laufen", hieß es gleichlautend aus dem Bundeskanzleramt und dem Gesundheitsministerium.