Es war ein überraschender Beschluss des Nationalrats: Am Donnerstag wurden in der Nacht, wie berichtet, die Rückkehr der Hacklerregelung und die Abschaffung der Wartefrist für die Pensionserhöhung beschlossen. Was bedeutet die Reform für all jene, die demnächst ihre Pension antreten werden? Oder wird das Gesetz ohnehin bald wieder aufgehoben? Die OÖNachrichten bieten einen Überblick. Laut ersten Berechnungen sind es 6900 Personen. Die Kosten dafür liegen laut Pensionsversicherungsanstalt