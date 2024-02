Fast fühlt man sich an Pamela Rendi-Wagner erinnert. Auch damals gab es von allen Seiten Vorschläge, wie es die SP-Vorsitzende besser machen könnte. Ihr Nachfolger Andreas Babler erlebt nun selbst, wie hart es sein kann, an der Spitze der Sozialdemokratie zu stehen, wenn die Partei in Umfragen schwächelt.