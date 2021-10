Die Rollen von Beteiligten aus Sicht der WKStA

Als "zentrale Person" nennt die WKStA Sebastian Kurz: "Sämtliche Tathandlungen" seien "primär in seinem Interesse" begangen worden. "Das schon lange geplante ,Projekt Ballhausplatz’ war auf seine Person maßgeschneidert und alle an der Planung und Umsetzung beteiligten Personen mussten sich dem ,übergeordneten Ziel’ – ihn zur Position des Parteiobmannes und in weiterer Folge des Bundeskanzlers zu führen – unterordnen."

Als Generalsekretär im Finanzministerium (BMF) sei Thomas Schmid "die Schlüsselperson" gewesen, da er "sowohl im Wege des BMF Inseratenaufträge erteilen als auch über die geförderten Studien verdeckt verrechnen konnte" ... Schmid sei damit "die wesentliche Drehscheibe für die Planung, Umsetzung und Koordinierung zwischen den Beschuldigten" gewesen.

Dass es Vereinbarungen zwischen Schmid und Helmuth und Wolfgang Fellner über die Inhalte von Veröffentlichungen und deren Zeitpunkt gegeben habe, zeigt sich laut WKStA in mehreren Chatnachrichten ("Liebe Fellners, ausgemacht war...")

Als der "wichtigste strategische Berater" von Kurz sei Stefan Steiner (Bild) "wohl eine Schlüsselfigur" gewesen. In der Wahlkampfphase etwa seien Umfragen mit ihm "regelmäßig abgestimmt" worden. Kanzlersprecher Johannes Frischmann sei "von Anfang an in die Planung und Umsetzung der Vereinbarung mit den Brüdern Fellner involviert" gewesen. Gerald Fleischmann sei "besonders in der Wahlkampfphase" gemeinsam mit Steiner "in die Beauftragung der Fragestellungen und Steuerung der entsprechenden Veröffentlichungen" eingebunden gewesen.

Sophie Karmasin sei, "von Schmid angesprochen und später von Kurz überredet", bereits in die erste Planung des sogenannten "Beinschab Österreich Tools" involviert gewesen. Karmasins langjährige Vertraute Sabine Beinschab sei "ideal für die Umsetzung des Tatplans geeignet" gewesen, so die WKStA.