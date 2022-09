Die Queen ist tot: So kondoliert Österreich

"Mit dem Tod von Queen Elisabeth II. geht eine historische Persönlichkeit von uns und mit ihr eine 70 Jahre lange Ära zu Ende, in der sie bis heute für Stabilität durch die Jahrzehnte stand. Mein tief empfundenes Beileid gilt der Familie und Bevölkerung des Vereinigten Königreichs", schrieb Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) auf Twitter. Aus Respekt vor dem Lebenswerk von Queen Elisabeth II. setzt das Bundeskanzleramt die Fahne am Gebäude auf halbmast.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen veröffentlichte noch am späten Donnerstagabend eine Videobotschaft auf Twitter. Darin bezeichnete er die Queen als "Ikone der Integrität, Stabilität und Verlässlichkeit". Sich eine Welt ohne Elizabeth II. vorzustellen, falle schwer, so Van der Bellen:

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Zutiefst traurig über den Tod Ihrer Majestät Königin Elizabeth II." zeigte sich auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) auf Twitter. "Ich möchte mein aufrichtiges Beileid aussprechen der Königliche Familie, den Menschen des Vereinigten Königreichs und des Commonwealth und ihren in Österreich lebenden Bürgern", betonte der Außenminister. Ihre lebenslange Hingabe für den Dienst an ihrem Land werde weiterhin eine Quelle der Inspiration sein, fügte Schallenberg in seinem auf Englisch formulierten Tweet hinzu.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) bezeichnete die verstorbene Königin Elizabeth als "Symbol für Verlässlichkeit und Würde". "Sie war eine Person, die mich stets sehr beeindruckt hat. Ihrem Sohn und Thronfolger, Prinz Charles, habe ich erst im Mai in Highgrove getroffen. Mein aufrichtiges Beileid gilt ihm im Besonderen, der königlichen Familie sowie der britischen Bevölkerung."

Als die Queen Österreich besuchte

Mehr als 50 Jahre ist es her, dass Königin Elizabeth II. in Österreich zu Gast war - ihr einziger Staatsbesuch hier. Die Visite der Queen von 5. bis 10. Mai 1969 stieß auf großes öffentliches Interesse und Medienecho: "Tausende Menschen säumten die Straße von Schwechat nach Wien und weitere tausende warteten vor dem Hotel Imperial, um der Monarchin und ihrem Gefolge bei ihrem Eintreffen dort zuzujubeln", hieß es in einer APA-Meldung vom Ankunftstag. "In den Jubel der Wiener mischt sich nur das Bedauern darüber, dass Prinzessin Anne, die erstmals zu einem offiziellen Besuch mitkommen sollte, wegen einer Grippe zu Hause bleiben musste." Die damals 18-Jährige sollte schließlich doch nachkommen und bekam gemeinsam mit ihren Eltern unter anderem einen Bauernhof in Sistrans zu sehen.

Auch die OÖN berichteten:

Die OÖN im Jahr 1969 Bild: Archiv

Neben Wien und Tirol hielt sich die Königin während ihres Österreich-Besuchs - des ersten eines britischen Staatsoberhauptes seit 1903 - auch in Niederösterreich auf, wo sie das Stift Klosterneuburg besichtigte. In der Steiermark stand unter anderem ein Besuch der als Pferdeliebhaberin bekannten Monarchin im Lipizzaner-Gestüt Piber auf dem Programm, in Salzburg neben dem Mozart-Geburtshaus auch ein Spaziergang durch die Altstadt. Am 10. Mai kehrten die royalen Gäste dann nach London zurück: "Der Staatsbesuch des Jahres ist zu Ende."