Die Problemzonen und Stärken der großen Stadt

Der Wasserkopf. Mit 1,13 Millionen Wahlberechtigten liegt Wien zwar klar hinter Niederösterreich (1,68 Millionen). Dennoch ist Wien das, was im Rest von Österreich wenig charmant als Wasserkopf bezeichnet wird. Aktuell weist die Statistik Austria die Wohnbevölkerung mit 1,91 Millionen aus. Damit lebt rund ein Fünftel der bundesweiten Bevölkerung in der Hauptstadt. Nimmt man den Ballungsraum als Maßstab (2,85 Millionen), dann ist es sogar fast ein Drittel. Laut Prognose wird Wien (fünftgrößte Stadt der EU) 2027 die Zwei-Millionen-Grenze überschreiten. Bis 2036 soll der Höchststand von 1910 mit 2,083.630 fallen.

Migranten und Zuagraste. Zuwanderung war hauptverantwortlich für das Wachstum seit den 2000er-Jahren. 45,9 Prozent macht der Anteil jener Ausländer aus, die in erster oder zweiter Generation in Wien leben. 560.000 davon sind mangels Staatsbürgerschaft nicht wahlberechtigt. Dieser höchste Ausländeranteil liegt in Wien bei 30,8 Prozent, in Oberösterreich bei 13,2 Prozent. Bei positiven und weniger gewünschten Effekten: Mit 16,5 Prozent an über 65-Jährigen hat Wien die jüngste Bevölkerung (Bundesschnitt: 20 Prozent). Laut Integrationsbericht hat an Wiener Schulen jeder zweite Schüler eine andere Umgangssprache als Deutsch. Hohe Anziehungskraft hat Wien auch in den Bundesländern. Mit 16,9 Prozent sind die "Zuagrasten" die drittstärkste Gruppe. Die zweitmeisten mit rund 46.000 Hauptwohnsitzen in Wien sind Oberösterreicher (hinter 140.000 Niederösterreichern).

Arbeitsmarkt. 23 Prozent der 3,8 Millionen unselbständig Erwerbstätigen werken in Wien. Mit 140.714 waren 2019 aber auch 40 Prozent der österreichweit vorgemerkten Arbeitslosen in der Bundeshauptstadt. Was der bundesweit mit 11,7 Prozent einzigen zweistelligen Arbeitslosenquote entspricht (OÖ: 4,8 Prozent, Bund 7,4). Mit Corona schnellte heuer wie überall auch die Wiener Quote hoch (13,9 Prozent).

Schlusslicht ist Wien bei der Erwerbsquote mit 74,2 Prozent (OÖ: 79 Prozent). An der Spitze liegt man dafür bei den Beziehern der Mindestsicherung. Mit 135.698 von bundesweit 287.563 lebte im Vorjahr fast jeder zweite in Wien. 55 Prozent davon waren nicht-österreichische Staatsbürger.

Wirtschaft, Finanzen. Ein Viertel von Österreichs Wirtschaftsleistung (BIP, 385,7 Milliarden Euro) verbuchte 2019 Wien. Oberösterreich steuerte als Nummer zwei 17 Prozent bei. Beim verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen ist Wien mit 23.000 Euro dennoch Schlusslicht. Einen Boom erlebte in Wien der Tourismus mit im Vorjahr 17,6 Millionen Nächtigungen. Heuer gab es wegen Corona ein Minus um 77 Prozent.

Der Schuldenstand (7,44 Milliarden Euro) ist in Wien pro Kopf mit 3972 Euro hinter Kärnten und NÖ am dritthöchsten. Wobei die Stadt aus dem Finanzausgleich mit 10,55 Milliarden Euro rund ein Drittel von dem erhält, was die anderen Länder und Gemeinden zusammen aus dem Steuertopf beziehen. (luc/jabü)

