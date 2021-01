Die Polizei verbietet fast alle Corona-Demonstrationen in Wien

Die Auseinandersetzung um Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung nimmt an Schärfe zu. Die Behörden gehen mit dem Versammlungsgesetz gegen zu erwartende Verstöße vor, die FPÖ kritisiert einen "Frontalangriff auf die Demokratie".

Gestern teilte die Wiener Polizei mit, dass der Großteil der für das Wochenende angemeldeten Corona-Demonstrationen nicht stattfinden darf. Von 17 angemeldeten Kundgebungen wurden 15 untersagt. Begründet wird das mit der Gefährdung des öffentlichen Wohls. Versammlungen in der Vergangenheit hätten gezeigt, dass die Teilnehmer weder den Mindestabstand einhalten noch einen bei Demonstrationen verpflichtenden Mund-Nasen-Schutz tragen.

Video: Wiener Polizei verbietet Demos am Wochenende

Auch für die Demonstrationen am Wochenende wurde befürchtet, dass es zu Gesetzwidrigkeiten in großem Ausmaß kommen werde, hieß es von der Polizei.

Kleinere Demo darf stattfinden

Insgesamt waren 17 Demonstrationen geplant, davon elf am Samstag: zehn mit Kritik an den Corona-Maßnahmen und eine Gegenkundgebung. Diese kleinere Kundgebung darf stattfinden. Für den Sonntag waren sechs Versammlungen angezeigt, vier von Corona-Maßnahmen-Kritikern und zwei von Gegendemonstranten. Erlaubt ist nunmehr eine kleinere Kundgebung am Heldenplatz mit dem Titel "Protest gegen die Unzumutbarkeit der Politik".

Video: ORF-Reporterin Claudia Dannhauser erläutert die Hintergründe für das Verbot zahlreicher Demonstrationen in Wien.

"Fadenscheinigste Vorwände"

Die Freiheitlichen mobilisieren gegen die Verbote. Klubchef Herbert Kickl wollte bei einer Großdemo sprechen. Jetzt kritisiert er "einen rechtlich nicht gedeckten Generalangriff auf das Grundrecht der Versammlungsfreiheit unter fadenscheinigsten Vorwänden". Er plant eine FP-Kundgebung am Sonntag.

Kickls Stellvertreterin Dagmar Belakowitsch beklagt, dass Bürgern "die Möglichkeit genommen wird, ihre Ängste um die Zukunft unserer Kinder, unseres Arbeitsmarkts, unseres Bildungssystems und unseres Sozialsystems zum Ausdruck zu bringen". Dies sei ein Anschlag auf die Demokratie.

In Oberösterreich sind am Wochenende drei Corona-Demos angemeldet – am Samstag in Bad Ischl und Kirchdorf, am Sonntag in Steyr. Alle werden stattfinden. Laut Landespolizeidirektion hielten sich bei früheren Demos fast alle Teilnehmer an die Bestimmungen, es gebe keinen Verbotsgrund.