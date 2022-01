Die neuen Maßnahmen: Kürzere Quarantäne, strengere Maskenpflicht

Die gestern präsentierten neuen Verschärfungen und Lockerungen im Detail:

Quarantäne: Ab dem 8. Jänner werden die aktuellen Quarantäne-Regeln deutlich entschärft. Künftig gibt es keine Unterscheidung zwischen Kontaktpersonen der Kategorie 1 und 2, sondern nur noch den Begriff "Kontaktperson". Dreifach immunisierte Erwachsene und zweifach geimpfte Kinder gelten auch bei Kontakt mit einem Infizierten nicht mehr als Kontaktpersonen. Auch wenn alle Beteiligten eine FFP2-Maske getragen haben, wird man nicht mehr als Kontaktperson eingestuft.

Kontrollen und Strafen: Ab Montag gilt "Aktion scharf" bei 2G-Kontrollen. Mit 11. Jänner gibt es im Handel (abseits Güter des täglichen Bedarfs) eine Kontrollpflicht: Verpflichtend muss entweder beim Eingang oder spätestens beim Bezahlen an der Kasse kontrolliert werden. Ab 3. Februar können bei groben Vergehen gegen Covid-Maßnahmen – wie zum Beispiel der fehlenden 2G-Kontrolle – temporäre Betretungsverbote (Schließung von Geschäften) verhängt werden. Auch eine Erhöhung der Strafen ist mit Februar geplant.

FFP2-Pflicht: Die FFP2-Maske wird ab dem 11. Jänner auch im Freien verpflichtend – und zwar überall dort, wo kein Zwei-Meter-Abstand möglich ist. Dies soll etwa in Fußgängerzonen, Warteschlangen, Gruppenansammlungen und Ähnlichem gelten. Ausnahme gibt es für engste Angehörige wie Partnerin oder Partner sowie Kinder. Die Bundesländer können selbstständig zusätzlich Maskenpflicht auf stark frequentierten Plätzen verordnen.

Homeoffice: Homeoffice soll dort, wo es möglich ist, zur Regel (und nicht zur Ausnahme) werden. Geplant sind dazu noch Gespräche mit den Sozialpartnern.

Grüner Pass: Die Gültigkeit des Grünen Passes wird ab 1. Februar von neun auf sechs Monate verkürzt. Dies gilt für jene, die den zweiten Stich erhalten haben. Für jene, die bereits den dritten Stich abgeholt haben, bleibt die Gültigkeit bis auf Weiteres bei neun Monaten.

Erster Omikron-Toter in Niederösterreich gemeldet

In Niederösterreich ist eine mit Omikron infizierte Person gestorben. Damit wurde am Donnerstag nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) der erste Todesfall eines an dieser Coronavirus-Variante erkrankten Patienten in Österreich gemeldet. Details zur verstorbenen Person werden aus Datenschutzgründen nicht bekanntgegeben, hieß es auf Nachfrage. Laut APA-Informationen soll es sich um einen zweifach geimpften 87-Jährigen handeln.

Der Mann soll die zweite Dosis der Corona-Schutzimpfung im März bekommen haben.

Die Intensität der fünften Corona-Welle hat sich in Österreich zuletzt klar beschleunigt. Am Dreikönigstag wurden 8.853 neue Fälle gemeldet, tags zuvor waren es knapp 10.000. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Donnerstag bereits 424,8 Fälle auf 100.000 Einwohner, nach 361,8 am Mittwoch.

Auch die Zahl der Covid-Toten ist gestiegen, seit Mittwoch gab es 21 Todesfälle zu beklagen. In den vergangenen sieben Tagen wurden insgesamt 122 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Insgesamt hat die Pandemie bisher 13.823 Tote in Österreich gefordert.