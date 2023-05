Die Mitgliederbefragung endet heute: Was sie der SPÖ bisher brachte

Heute endet die SP-Mitgliederbefragung: Seit 24. April können die 148.000 SP-Mitglieder per Brief oder online über den SP-Vorsitz entscheiden. Als Möglichkeiten stehen Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner, der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler und die namenlose "Keiner von allen"-Option auf dem Stimmzettel.

Hohe Beteiligung

"Stimmungsmäßig gehe ich davon aus, dass die Beteiligung höher als bei der letzten Mitgliederbefragung ist", sagte SP-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch im OÖN-Gespräch. Damals beteiligten sich 42 Prozent der Genossen.

Auskunft über den bisherigen Rücklauf kann Deutsch nicht geben, er wisse es schlichtweg nicht. Die Briefe würden direkt an die Firma Dataform gehen. Dort würden sie in einen Karton verpackt, welcher plombiert würde. Online-Antworten erhält die Firma ITZ zur Auswertung.

Gerüchte sind derzeit viele zu hören. Da soll die Bundesgeschäftsstelle bereits eine Umfrage in Auftrag gegeben haben, um herauszufinden, wer im Rennen vorne liegt. Deutsch bestreitet dies, es wäre wohl auch schwer umsetzbar. Hartnäckig hält sich auch das Gerücht, dass Manipulationen durch die Wahlkommission drohen. Offenbar soll für den Fall einer Niederlage vorgebaut werden.

Der Ausgang des Rennens ist jedenfalls offen. Am 22. Mai wird die Wahlkommission zusammentreten, das Ergebnis dürfte am späten Nachmittag präsentiert werden. Am 23. Mai tagen SP-Präsidium und Vorstand.

Mehr Diskussion und Mitglieder

Einige Schlüsse lassen sich dennoch bereits ziehen. Die Mitgliederbefragung hat dazu geführt, dass wieder SP-Themen diskutiert wurden: Ob Arbeitszeitverkürzung, Mindestlohn oder Inflationsbekämpfung – die roten Konzepte standen wieder im Fokus. 10.500 neue Mitglieder traten im April der Partei bei, um mitbestimmen zu können. Deutsch berichtet, dass weiterhin Anträge eintrudeln. Viele der neuen Mitgliedschaften dürften auf das Konto von Babler gehen. Ihm wird intern zugeschrieben, eine Aufbruchstimmung erzeugt zu haben. Babler besuchte in den letzten Wochen 60 Parteiveranstaltungen, seine Bekanntheit konnte er durch die Kandidatur steigern.

Angebot an die Konkurrenz

Gestern bemühte sich der Abgeordnete Max Lercher, noch einmal für Doskozil zu mobilisieren. Mit ihm werde die "größte Wählerrückholaktion starten, die es in der Sozialdemokratie je gegeben hat", sagte er. Es wird gemunkelt, dass Doskozil im Falle seines Sieges Babler ein Angebot zur Mitarbeit machen könnte.

Doskozil erhielt in den vergangenen Wochen viel Unterstützung aus den Ländern, die sich offenbar von Rendi-Wagner zu wenig eingebunden fühlten. Dass er zu keinem Hearing bereit war, wird ihm aber angekreidet. In einem Bundeswahlkampf sind im Finale fast täglich TV-Duelle zu bestreiten.

Rendi-Wagner verzichtete wiederum auf eine Tour durch die Länder. Sie erhielt die Unterstützung der Parteigranden, die Loyalität gegenüber der amtierenden Vorsitzenden einforderten. Ihre Themen waren Doskozils Querschüsse und die Charakterschwäche ihres Vorgängers Christian Kern. Sollte sie gewinnen, will Rendi-Wagner die Partei einen. Doskozil soll in die Gremien zurückkehren, ein zweiter Bundesgeschäftsführer installiert werden.

Die Letztentscheidung fällen die 600 Delegierten am Sonderparteitag am 3. Juni in Linz. Rendi-Wagner und Doskozil werden nur für den Vorsitz kandidieren, wenn sie Erste bei der Mitgliederbefragung werden. Babler will sich einer Stichwahl stellen. Sollte Doskozil nur knapp vorne liegen, ist nicht ausgeschlossen, dass Babler auf einem Parteitag dennoch von der Mehrheit gewählt wird. Gerade die Wiener SP-Delegierten täten sich wohl schwer, Doskozil zu unterstützen.

