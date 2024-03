Kay-Michael Dankl und Bernhard Auinger ziehen in die Stichwahl: Beide wollen in der Mozartstadt regieren.

Am Sonntag in einer Woche geht in Salzburg die Bürgermeister-Stichwahl über die Bühne. Ob nun Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SP) im dritten Anlauf das Rennen macht oder doch der Aufstieg von Kay-Michael Dankl (KP) bis in den Amtssitz am Mirabellplatz führt, ist offen.