Die letzte Hürde für die türkis-grüne Koalition

Präsentiert werden soll das Programm am 2. Jänner, Gespräche sind aber auch für den Neujahrstag noch angesetzt. Um den „Feinschliff“ vorzunehmen, wie VP-Chef Sebastian Kurz sagt.

Das Regierungsprogramm wird besonders bei den Grünen schon ungeduldig erwartet. Denn auch die 276 Delegierten, die am Samstag in Salzburg darüber abstimmen, werden das fertige Papier erst am 2. Jänner bekommen. Kritik daran, dass die Zeit zur genauen Durchsicht der Vereinbarung sehr knapp sei, wurde bereits laut. Der stellvertretende Bundesobmann der Grünen, Stefan Kaineder, verteidigt den Zeitplan und versichert: „Jeder bekommt alle Informationen, die er braucht.“ Tatsächlich sei man sogar stolz auf die gewählte Vorgangsweise, so Kaineder: „Das ist das erste Mal, dass in Österreich ein Regierungsprogramm öffentlich diskutiert wird, bevor es beschlossen wird.“

276 grüne Delegierte

Im Kongresshaus in Salzburg werden sich am Samstag 188 Vertreter aus den Bundesländern, dazu noch alle Abgeordneten, die Landesregierungsmitglieder sowie die Mitglieder des Bundesvorstandes und der Vorstand der Bildungswerkstatt versammeln. Die drei größten Gruppen stellen Wien, Niederösterreich und Oberösterreich. Letztere umfasst knapp 30 Personen.

Der oberösterreichische Grünen-Klubobmann Gottfried Hirz ist Teil dieser Gruppe. Das fertige Programm kennt auch er noch nicht. Die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, sei zwar knapp, aber: „Das ist anders kaum zu organisieren.“ Nun sei eine „qualifizierte Arbeit der Delegierten“ gefordert, sich durch das Programm zu arbeiten. Alle einzubinden, war auch das Erfolgsrezept für die schwarz-grüne Regierungsbildung 2003 in Oberösterreich: „Hat man die Mehrheit hinter sich, wird das Programm breiter mitgetragen und akzeptiert.“

Akzeptanz und auch Kompromissbereitschaft wird auch das jetzige ÖVP-Grünen-Abkommen erfordern, wie Parteichef Werner Kogler (Grüne) in einem E-Mail an die Delegierten bereits andeutete: „Demokratie heißt auch, Kompromisse nicht zu denunzieren.“ Auch Kaineder geht davon aus, dass es „sicher Diskussionsbedarf“ geben wird: „Es ist nun einmal kein grünes Grundsatzprogramm.“ Von einer breiten Zustimmung geht er aber trotzdem aus: „Unsere Mitglieder haben großes Vertrauen in die grünen Verhandler. Und es gibt das klare Verantwortungsbewusstsein, dass wir nicht noch einmal eine türkis-blaue Regierung wollen.“

Der grüne Zeitplan

Am 2. Jänner 2020 wird das Regierungsübereinkommen öffentlich präsentiert. Erst dann erhalten auch die grünen Delegierten das Dokument. Bereits am Abend sind Sitzungen in den Bundesländern geplant, in denen das Programm erklärt und diskutiert wird.

Am 3. Jänner tagt der erweiterte Bundesvorstand der Grünen. Die Kandidaten für die Ministerien werden in diesem Gremium gewählt.

Am 4. Jänner gibt es ab 10 Uhr für die Delegierten die Möglichkeit, mit den grünen Verhandlern zu diskutieren. Um 13 Uhr beginnt der offizielle Teil des Bundeskongresses mit Abstimmung über das Regierungsprogramm und Ministerliste.

