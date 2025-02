Stocker und Kickl sind weiter per Sie

WIEN. Noch nie vergingen mehr Tage zwischen einer Nationalratswahl und der Angelobung einer Regierung: Die 129 Tage aus dem Jahr 1962 sind heute erreicht, eine Angelobung ist nicht in Sicht. Bei FPÖ und ÖVP findet man die Zahlenspiele müßig, FP-Chef Herbert Kickl habe den Regierungsbildungsauftrag erst am 6. Jänner erhalten, tags darauf erfolgte die Einladung an die ÖVP zu Koalitionsverhandlungen.