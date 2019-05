Johannes Voggenhuber war 1995–2009 grüner EU-Abgeordneter, jetzt tritt er mit "1Europa" an; Peter Pilz unterstützt ihn.

OÖNachrichten: Herr Voggenhuber, das EU-Parlament wird Ende Mai für fünf Jahre gewählt. Wie sieht Europa im Jahr 2024 aus?

Voggenhuber: Die Union wird eine entscheidende Auseinandersetzung hinter sich haben, jene mit den extremen Rechten, die Europa im Innersten knacken wollen. Im besten Fall gibt es die Einsicht, dass die großen Aufgaben nur gemeinsam bewältigt werden können. Wir brauchen jedenfalls die intensive geistige Beschäftigung mit dem Entwurf des künftigen Europa.

Warum wachsen in vielen EU-Mitgliedsländern die Ränder? Und warum schrumpft die Mitte?

Das passiert in jeder großen Krise. Wenn die Parteien der Mitte die Antworten schuldig bleiben, bekommen Positionen am Rand das Übergewicht in der öffentlichen Debatte. Wir reden z. B. über ein soziales Europa, die Sozialdemokratie hat dazu nichts zu sagen. Sie war in den letzten Jahren bei allen nachteiligen Entscheidungen einstimmig dabei. Dieser Verlust des Vertrauens in die Mitte ist ausschlaggebend für die Krise.

SIe geben also Schwarz und Rot gleichermaßen die Schuld?

Daran sind beide Seiten schuld. Wir dürfen auch nicht vergessen: Die Flüchtlingskrise, die zu einer Stichflamme geworden ist, hat seinerzeit in Österreich mit sozialdemokratischen Innenministern begonnen, mit Löschnak und Schlögl. Die wollten die FPÖ rechts überholen.

Welchen Ausweg aus der Krise schlagen Sie vor?

Es gibt nur die europäische Lösung, nämlich die Vertiefung der Einigung. Es ist doch so: Die Ängste in der Bevölkerung wachsen, die Anspannung steigt, weil die Probleme nicht gelöst werden. Die Krise ist immer die Stunde der Demagogen und ihrer einfachen Antworten. Sie beschwören die Scheingeborgenheit des Nationalstaates. Da heißt es dann: österreichische Interessen zuerst! Dabei weiß jeder, wie unrealistisch das ist. Wenn auch die Deutschen und Franzosen und Spanier sagen, wir zuerst, ist Österreich plötzlich so klein wie auf der Landkarte. Nur in der Europäischen Union ist Österreich größer als auf der Landkarte.

Laut Meinungsforschern dominiert die Innenpolitik die Europawahl. Sehen Sie das auch so?

Früher war das so. Da wurde mit geringem Einsatz, wenig Geld und oft zweitrangigen Kandidaten gearbeitet. Das hatten Kurz und Strache ursprünglich auch für 2019 vor. Es wurde ihnen aber entwunden durch Orbán in Ungarn, Salvini in Italien und Kaczynski in Polen. In dieser Achse hat die Bundesregierung eine Rolle. Damit wird die österreichische Frage in gewisser Weise auch zu einer Schicksalsfrage bei dieser Europawahl.

Wordrap: Vier Fragen

In welchem EU-Land wollen Sie leben, wenn es nicht Österreich wäre?

Sizilien (schmunzelt)

Haben Sie schon alle 28 EU-Länder besucht?

Alle bis auf fünf.

Der wichtigste Politiker der EU-Geschichte?

Jean Monnet, einer der Gründerväter der späteren Union.

Bekommen Sie bei der Europahymne Gänsehaut?

Nein.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EU-Wahl 2019 Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Christoph Kotanko Redakteur Innenpolitik c.kotanko@nachrichten.at