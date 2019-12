Die Konsequenzen der neuen Hacklerregelung

Nicht gültig ist diese Regelung für Beamte. Auch für jene rund 49.000 Pensionisten, die seit der Abschaffung der alten Hacklerregelung 2014 in Rente gegangen sind, gelten weiterhin Abschläge.

Dass die teure Regelung nun in Kraft tritt, kann weitreichende Konsequenzen haben. Aus Kreisen der Beamtengewerkschaft war zuletzt zu hören, dass sie den Gang zum Verfassunsgerichtshof überlegt, um eine Gleichstellung mit den begünstigten ASVG-Versicherten prüfen zu lassen. Und auch von den Jahrgängen zwischen 1954 und 1957, die im Gegensatz zu den Jahrgängen vor und nach ihnen die Abschläge hinnehmen mussten, werden Klagen erwartet. Im Schnitt erhalten die neuen begünstigten Frühpensionisten 400 Euro brutto im Monat mehr. Rund 1400 Personen profitieren ab Jahresbeginn.

Maßgebliche Kritik

Mittlerweile haben Fiskalrat und die Alterssicherungskommission darauf hingewiesen, dass die Maßnahme zu einer massiven Verteuerung des Systems führen wird. 2020 wird mit 50 Millionen Euro gerechnet, doch werden die Ausgaben in Folge rasch steigen. Die Volkspartei hatte noch im Dezember versucht, die Hacklerregelung aufzuheben, bevor sie in Kraft tritt. Doch konnte sie die Grünen dafür nicht gewinnen. Auch in der SPÖ gibt es intern kritische Stimmen.

Jene, die am 1. Jänner in Pension gehen, können sich jedenfalls freuen: Sie erhalten die höhere Pension, die ihnen auch nicht mehr weggenommen werden kann.