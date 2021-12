Bei den Wiener Linien läuft derzeit ein Ausschreibungsverfahren für 62 rein elektrisch betriebene Busse. Zugelassen zur Ausschreibung werden nur Fahrzeuge aus der EU. Soweit, so klar. Auch Siegfried Wolf will den Auftrag, immerhin baut er in Steyr im ehemaligen MAN-Werk eine Produktion von Elektro-Nutzfahrzeugen auf. Allerdings kann sein Unternehmen eine Anforderung nicht erfüllen: Ein Referenzfahrzeug aus der EU. Das soll der Grund sein, warum Wolf bei der Ausschreibung bereits ausgeschieden