Die Infektionszahlen steigen stark an, Anschober hofft auf Massenimpfung

Die Corona-Infektionszahlen steigen in Österreich weiter massiv an und nähern sich der Marke von 4000.

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden laut Gesundheitsministerium (Stand: Freitag, 9.30 Uhr) 3895 Neuansteckungen registriert; die meisten gab es mit 1022 in Wien.

Damit sind die Zahlen wieder auf dem alarmierenden Niveau von Anfang Dezember, als es täglich rund 3800 Infektionen gab.

Auch die Zahl der Menschen in Spitalsbehandlung ist weiter hoch. Bundesweit mussten am Freitag 2151 Patienten in Krankenhäusern behandelt werden; das waren 83 mehr als tags zuvor, ein Plus von vier Prozent.

In Wien mit 648 und in Niederösterreich mit 456 Patienten ist die Belegung besonders hoch. In Wien wurden binnen 24 Stunden 37, in Niederösterreich sieben Neuaufnahmen gemeldet.

Zugenommen hat auch die Zahl der Intensivpatienten. Am Freitag mussten 463 Patienten intensivmedizinisch behandelt werden, 17 mehr als am Donnerstag. Auch hier hat die Bundeshauptstadt die meisten Patienten (165). Seit Beginn der Pandemie haben 9200 Menschen eine Corona-Infektion nicht überlebt. Seit Donnerstag wurden 22 weitere Todesopfer gemeldet. Pro 100.000 Einwohner starben bisher 103,4 Menschen an oder mit Covid-19. In der vergangenen Woche wurden 176 Todesfälle registriert.

Der Grüne Pass als Lösung?

Licht am Ende des Tunnels sieht Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) durch die Impfungen, von denen es im zweiten Quartal deutlich mehr geben soll.

Ende Juni, spätestens Anfang Juli sollen zwei Drittel der Österreicher zumindest den ersten Stich der Corona-Schutzimpfung erhalten haben.

Dokumentiert werden sollen diese Impfungen, aber auch Tests und Genesungen in einem europaweit anerkannten Grünen Pass.

Die innerstaatlichen rechtlichen Voraussetzungen hat der Nationalrat bereits beschlossen, der Bundesrat folgt am Dienstag.

An den technischen Voraussetzungen wird gearbeitet.

Anschober kündigte gestern bei einem Pressegespräch an, der Grüne Pass werde "flächendeckend bis Ende April" die Ergebnisse der Testungen auf SARS-CoV-2 sowie den Genesenen-Status bei Personen, die eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben, umfassen. Die Daten aus dem elektronischen Impfpass sollen "im Lauf des Juni" dazukommen.

Die Zertifikate für Getestete, Genesene und Geimpfte wird es in analoger und in digitaler Form geben – Letzteres nicht in Form einer App, sondern als QR-Code.

Auf die Frage, wie lange der Grüne Pass in Gebrauch sein wird, erwiderte der Minister, dies hänge von der Pandemie ab. Er ist überzeugt: Im Sommer werde man die Seuche mit der Impfung "unter Kontrolle bringen". (chk)

In Oberösterreich nimmt der Druck zu

Auch in Oberösterreich spitzt sich die Lage zu, gestern wurden 688 Corona-Neuinfektionen gezählt. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt Oberösterreich bei 216,8. Kein Bezirk liegt über der 400er-Marke, mit der Verschärfungen verbunden wären. Kirchdorf hat das höchste Infektionsgeschehen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 371,5.

Im Landes-Krisenstab verfolgt man die Entwicklung angespannt. Oberösterreich ist zwischen Pandemie-Hotspots (Ostregion, Tschechien im Norden und Salzburg im Westen) eingekeilt. Die Zahl der belegten Intensivbetten ist gestern um acht auf 64 gestiegen. Hier sei die Situation aber im Vergleich zum Herbst noch kontrollierbar.

