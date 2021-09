Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) stellte am Wochenende in Aussicht, dass es auch beim Après-Ski zur Einführung der 1-G-Regel (Zutritt nur für Geimpfte) kommen könnte. Aber auch das wäre nur eine Einzelmaßnahme. In Deckung blieb auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), was eventuelle Einschränkungen für Ungeimpfte betrifft: Die Impfung solle kein "Spaltpilz für die Gesellschaft" werden.