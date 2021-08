Das Stirnrunzeln in den Corona-Krisenstäben nimmt wieder zu. Auch in Oberösterreich stand die gestrige Lagebesprechung des Stabes nicht im Zeichen sommerlicher Lockerheit. Die Infektionszahlen steigen täglich robust an, gestern waren es in Oberösterreich 240 Neuinfektionen. In einigen Landesteilen ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz wieder auf Werte geklettert, bei denen man im Pandemie-Deutsch vom Beginn einer Welle sprechen kann.