289 Corona-Neuinfektionen wurden am Sonntag in Oberösterreich verzeichnet, 336 am Samstag. Nur noch sechs Prozent der Fälle betreffen Personen über 65 Jahre. In der zweiten Welle im November waren es 20 Prozent. Die Bettenbelegung in den Spitälern ist stabil, obwohl das Infektionsgeschehen noch relativ hoch ist. "Das zeigt, dass die Impfung wirkt", sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP).