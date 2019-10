Die FPÖ ringt um die Zukunft von Philippa Strache

Kommt es in der FPÖ zum völligen Bruch mit der Familie Strache? Nachdem Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache im Juni doch auf sein Mandat im EU-Parlament verzichtet hatte und diese Woche den Rückzug aus der Politik ankündigte, wird der Poker um ein mögliches Nationalrats-Mandat für Ehefrau Philippa nun zu einer ähnlichen Hängepartie.

Nach der Auszählung aller restlichen Wahlkarten war am Freitag fix, dass Philippa Straches dritter Platz auf der Landesliste der Wiener FPÖ nicht für den Einzug ins Parlament reicht. Sie könnte das Mandat trotzdem bekommen, wenn der vor ihr gereihte FP-Justizsprecher Harald Stefan sein im Wahlkreis Wien-Süd errungenes Grundmandat annimmt. Das dürfte ursprünglich geplant gewesen sein. Sollte Stefan aber doch über die Landesliste einziehen, würde Philippa Strache leer ausgehen.

Am Freitag blieb offen, wie die FPÖ damit umgeht. Man habe mit der Listendritten noch nicht darüber gesprochen, hieß in der Wiener Landespartei. Auch Stefan verwies darauf, dass er zu diesem Zeitpunkt keine Auskunft über das weitere Vorgehen geben könne. Bei der Sitzung des Parteivorstandes am Montag könnte eine Entscheidung fallen. In der FPÖ wird aber betont, dass man noch bis zur Sitzung der Bundeswahlbehörde am 16. Oktober Zeit habe.

Aus den FP-Landesgruppen mehrten sich die Stimmen, einen Einzug Philippa Straches in den Nationalrat zu verhindern. Nicht nur angesichts der Ibiza- und Spesenaffäre ihres Ehemannes, auch wegen ihrer Rolle als Tierschutzbeauftragte in der FPÖ. Der Unmut darüber, dass Philippa Strache für diese Tätigkeit 9500 Euro brutto pro Monat verdient haben soll, ist groß. Dennoch ist eine mögliche Variante, dass Philippa Strache für den Mandatsverzicht wieder eine Aufgabe in der Partei bekommt.

Heinz-Christian Strache wurde diese Woche, wie berichtet, von der FPÖ suspendiert, nachdem er selbst angekündigt hatte, seine Mitgliedschaft ruhend zu stellen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heinz-Christian Strache Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.