Die FPÖ ringt mit Strache um seinen Mandatsverzicht

Ein EU-Abgeordneter verdient monatlich knapp 9000 Euro vor Steuern. Darauf müsste der wegen des Ibiza-Skandals zurückgetretene Heinz-Christian Strache verzichten, wenn er sein Direktmandat im EU-Parlament nicht annimmt. Wie berichtet, hat der Ex-FP-Chef und Listen-42. bei der EU-Wahl mehr als die notwendigen 33.000 Vorzugsstimmen bekommen, um auf der Kandidatenliste automatisch vorgereiht zu werden. Nach dem gestrigen Stand der Auszählung lag er schon bei rund 42.000 Vorzugsstimmen.

Offenbar will Strache das Mandat annehmen, nachdem er alle anderen politischen Posten verloren hat. Dann müsste Petra Steger verzichten. Offiziell heißt es von der FPÖ, dass dies Straches Entscheidung sei. Hinter den Kulissen versuchen Parteichefs und -manager aber, Strache vom Mandatsverzicht zu überzeugen. Nur wenige haben derzeit einen direkten Draht zu ihm, etwa Parteichef Norbert Hofer. Ein Thema war Straches Zukunft auch in der gestrigen Sitzung des Präsidiums der FPÖ Oberösterreich. Landesparteichef Manfred Haimbuchner betont weiterhin nur, dass Strache keine Funktion mehr in der Partei bekleiden soll.

Die FPÖ steckt in einem Dilemma. Die Optik wäre fatal, würde Strache so kurz nach dem Skandal in ein Parlament einziehen. Jedoch hat er viele Anhänger in der Bevölkerung. Würde ihn die Partei ausschließen oder er austreten, wäre es möglich, dass Strache als wilder EU-Abgeordneter agiert.

In diesem Poker könnte Strache etwas von der Partei einfordern.

Viel Zeit ist nicht mehr. Kurz nach der Feststellung des Wahlergebnisses durch die Bundeswahlbehörde am 12. Juni wird Österreichs Mandatsliste nach Straßburg geschickt. Am 2. Juli konstituiert sich das EU-Parlament.

Generell ringt die FPÖ darum, wie sie mit der Personalie Strache in Zukunft umgehen soll. Viel wird spekuliert. Ein hochrangiger FP-Politiker vermutet: „In spätestens zwei Jahren ist Strache in der Politik zurück.“ Die Frage dürfte sein, in welcher Funktion und in welcher politischen Gruppierung. (az)

