Die EU blickt mit Spannung auf Österreich

Generell sei das Interesse an nationalen Urnengängen gestiegen, sagt der Österreicher Stefan Lehne, der in der Brüsseler Denkfabrik "Carnegie Stiftung für Internationalen Frieden" arbeitet: "Das liegt vor allem am Aufstieg populistischer Parteien, da nunmehr das Funktionieren der EU erheblich vom Ergebnis solcher Wahlen abhängt." Das relativ gute Abschneiden der FPÖ bei der Europawahl Ende Mai sei angesichts von Ibiza "mit gewisser Verwunderung zur Kenntnis genommen" worden.

Im Rat der Staats- und Regierungschefs hänge das Prestige auch vom innenpolitischen Erfolg ab, was für VP-Altkanzler Sebastian Kurz eine Rolle spielen dürfte. Hinsichtlich Österreichs Europapolitik würden die Koalitionsverhandlungen intensiv beobachtet, so Lehne.