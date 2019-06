Die ersten Termine und das erste Hoppala

Der erste Ministerrat wurde am Mittwoch absolviert, gestern konnte Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein den ersten Spitzenvertreter der EU im Kanzleramt begrüßen: Michel Barnier, Brexit-Chefverhandler der EU und Kandidat für den Posten des Kommissionspräsidenten, machte seine Aufwartung. Bierlein versicherte dabei, dass Österreich ein "verlässlicher Partner in der EU" bleibe, vor allem was die Geschlossenheit beim Brexit betrifft. Über Personalentscheidungen auf höchster EU-Ebene sei nicht gesprochen worden, hieß es.

Parallel zu den ersten Terminen werden auch die Ministerbüros aufgebaut: Die Regierung Bierlein wird mit deutlich weniger Personal auskommen als die türkis-blaue Vorgängerregierung. Die Generalsekretäre wurden bis auf das Außenministerium nicht verlängert. Neu besetzt werden könnte dem Vernehmen nach auch die Position des Regierungssprechers. Der Diplomat Peter Launsky-Tieffenthal könnte in diesem Fall ins Außenministerium wechseln.

Zwar ist die Personalsuche für die Ministerbüros noch nicht abgeschlossen, allein bei den Pressesprechern wurde aber schon abgespeckt: Jeder der elf Ministerinnen und Minister hat nur eine Ansprechperson. Laut einer Anfrageserie der NEOS aus dem Vorjahr hatten die türkis-blauen Minister 175 direkte Mitarbeiter. Bei Kurz kamen zu den 14 Kabinettsmitarbeitern noch diverse Stabsstellen u.a. für "Strategische Kommunikation" sowie "Strategie, Analyse und Planung" ("Think Austria") dazu.

Interviews ja, Inszenierung nein

Präzisiert hat Bierlein auch ihre Leitlinien, die sie den Regierungsmitgliedern für den Umgang mit Medien empfohlen hat. Darin hatte sie geraten, den direkten Kontakt mit Journalisten möglichst zu meiden – was Proteste aus Journalistenkreisen zur Folge hatte. Es war ein erstes Hoppala, das Bierlein gestern ausbügelte. Die Aussagen seien missverständlich gewesen. Selbstverständlich stehe man für Interviews und Anfragen zur Verfügung. "Was aber auch klar ist: Wir wollen keine Inszenierung", sagte Bierlein.

