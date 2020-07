Die Entscheidung über eine Maskenpflicht fällt erst heute

Die langwierigen Verhandlungen in Brüssel machten gestern das geplante Treffen zwischen Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (VP) unmöglich. Stattdessen gab es in einer Verhandlungspause eine Telefonkonferenz, bei der man sich über die grundsätzliche Entscheidung zur Maskenpflicht abstimmte. Details dazu sollten dann über Nacht von den Mitarbeitern besprochen werden, für heute ist ein persönliches Treffen zwischen den vier geplant. Dann werde man die Bevölkerung informieren, hieß es.

Dass eine Maskenpflicht kommen wird, zeichnete sich aber bereits am Wochenende ab. Offen ist lediglich, ob sie auch über die Supermärkte hinaus gehen wird. Kogler äußerte sich dazu kritisch: "Für eine bundesweite allgemeine Maskenpflicht muss noch einiges passieren. Die Debatte zur Maskenpflicht in den Supermärkten ist davon aber zu unterscheiden." Diese Frage sei deshalb eine andere, "weil jeder dorthin muss. Ob ich in ein Fußballstadion gehe oder nicht, kann ich mir hingegen selbst aussuchen." Im Supermarkt sei eine Verpflichtung aber überlegenswert. In Oberösterreich ist eine Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Gebäuden bereits in Kraft, Salzburg und Kärnten haben lokale Regelungen.

Oberösterreich lag am Sonntag wieder ganz vorne bei der Zahl der Neuinfektionen. 33 neue Fälle kamen hinzu, der Anstieg war allerdings geringer als in den Tagen zuvor. Zehn der neuen Fälle seien auf Reiserückkehrer zurückzuführen, heißt es dazu aus dem Krisenstab. Keine neuen Fälle sind in dem Cluster "Freikirche" dazugekommen. Eine private Schulabschlussfeier dürfte aber zu einer neuen Ansteckungszelle geführt haben. Bereits zehn Infektionen von Schülern sind auf diese Feier einer Klasse der NMS Neukirchen (Bezirk Vöcklabruck) zurückzuführen. Dies führte wiederum aufgrund der Kontaktpersonen-Erhebung zu 200 weiteren Testungen. Deren Ergebnisse liegen noch nicht vor. Auch die Zahl der Betroffenen in Altenheimen ist in Oberösterreich steigend. Aktuell sind zwölf Mitarbeiter und vier Bewohner in zehn Heimen positiv getestet worden.

Eine Warnung gab der Krisenstab gestern für die Besucher des "Fitness & Gesundheitszentrum Katsdorf" heraus. Zwei positiv Getestete hatten dort vergangene Woche mehrere Tage trainiert. Es werde daher dazu geraten, den Gesundheitszustand genau zu beobachten und bei Auftreten von Symptomen die Gesundheitsberatung zu kontaktieren.

Ihre Meinung interessiert uns. Stimmen Sie ab!

Neuer Kirchen-Cluster in Wien

In Wien kamen 22 Infektionen hinzu, in Niederösterreich zwölf, in der Steiermark sechs, in Salzburg fünf und im Burgenland vier. Drei Bundesländer – Kärnten, Tirol und Vorarlberg – vermeldeten keine neuen Fälle. In Wien ist ein neuer Cluster in einer serbisch-orthodoxe Kirche aufgetaucht. Aktuell gibt es sieben Personen, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind – davon vier Priester.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen