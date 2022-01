Die Eckpunkte der Impfpflicht

Für rund 7,4 Millionen Menschen in Österreich soll ab Anfang Februar die Impfpflicht gelten, das sind 83 Prozent der Bevölkerung.

Betroffene: Grundsätzlich alle Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, die in Österreich ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz haben. Sie müssen einen Impfstatus vorweisen können, der alle Impfungen umfasst, die der Gesundheitsminister per Verordnung festlegt (auf Empfehlung des Nationalen Impfgremiums). Aktuell wären davon sowohl die erste und zweite Impfung als auch der "Booster" umfasst. Auch der Abstand zwischen den Immunisierungen muss per Verordnung festgelegt werden.

Ausnahmen: Neben Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren sind Schwangere und Personen, bei denen eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich ist, von der Impfpflicht ausgenommen. Der Grund ist mittels ärztlichen Attests zu bestätigen und ins zentrale Impfregister einzutragen. Berechtigt dazu sind Amtsärzte und Epidemieärzte bzw. fachlich geeignete Ambulanzen oder Krankenanstalten. Die Ausnahmegenehmigung gilt bis zum Ablauf des Folgemonats nach Wegfall des Ausnahmegrundes. Ausnahmen gibt es auch für Genesene für 180 Tage nach einem positiven Test.

Phasen: Die Impfpflicht wird in drei Phasen eingeführt. Ab Anfang Februar wird jeder Haushalt schriftlich informiert, es gibt aber noch keine Sanktionen. Ab 16. März wird die Impfpflicht zu einem Kontrolldelikt. Prüfen wird den Impfstatus, analog zu Verkehrskontrollen, die Exekutive. Zu einem per Verordnung festzulegenden "Erinnerungsstichtag" werden alle Ungeimpften erneut angeschrieben. In Phase drei, so sie "epidemiologisch notwendig" ist, wird ein Impfstichtag festgelegt, Ungeimpfte bekommen Impftermine. Es soll dann auch zu automatisierten Strafen für ungeimpfte Personen kommen. Wie berichtet, wäre das ohnehin nicht vor April möglich, weil die ELGA GmbH noch die technischen Voraussetzungen schaffen muss.

Strafen: Der Strafrahmen beträgt zwischen 600 Euro ("verkürztes Verfahren") und 3600 Euro ("ordentliches Verfahren"). Jede Person darf maximal viermal pro Jahr bestraft werden. Lässt man sich binnen zwei Wochen nach dem Bescheid doch impfen, entfällt die Strafe. Es wird keine Ersatzfreiheitsstrafe geben. Laut Gesundheitsministerium soll es aber zu einer Pfändung des Betrags kommen, wenn nicht bezahlt wird. Der Befürchtung, dass Behörden und Gerichte wegen enorm vieler Einsprüche überlastet werden, trat die Regierung gestern entgegen: Es werde die Ressourcen geben, die es brauche. Strafen gibt es auch für Ärzte, die ein falsches Ausnahme-Attest ausstellen: bis zu 7200 Euro.