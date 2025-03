Die Dreierkoalition behält die Generalsekretäre bei

Was zuvor kritisiert wurde, wird nun selbst angewandt. VP-Finanzminister Magnus Brunner hatte, nachdem die Umtriebe des langjährigen Generalsekretärs Thomas Schmid bekannt geworden waren, die Funktion abgeschafft. Die Machtbefugnisse der Generalsekretäre sind umstritten. Früher gab es einen solchen im Außenamt, später wurde er auch in anderen Ressorts etabliert. Als Türkis-Blau an die Macht kam, wurden die Befugnisse ausgebaut, die Generalsekretäre wurden zu Vorgesetzten der Sektionschefs