Statt wie bisher 50.000 hat man in Oberösterreich heuer 200.000 Grippe-Impfdosen bestellt. Denn die Nachfrage ist so groß wie nie zuvor – von Seiten der Politik, um die Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, aber auch in der Bevölkerung, in der das Bewusstsein für Virenerkrankungen gestiegen ist.