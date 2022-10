Die Causa Schmid und wie alles begann

Dass FPÖ-Bezirksrat Peter Sidlo mit 1. Mai 2019 Vorstandsdirektor für Finanzen und Compliance der Casinos Austria AG (deren Aktionär unter anderem die Novomatic war) wurde, obwohl die Qualifikation dafür nicht gegeben war, wurde als Postenschacher kritisiert und führte zur Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Der Verdacht: es habe Absprachen zwischen der VP/FP-Regierung und Novomatic gegeben.

"Novomatic zahlt alle", sagte der damalige FP-Chef Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video. Aufgenommen 2017, öffentlich geworden im Mai 2019.

Die Ermittlungen führten zu mehreren Hausdurchsuchungen, bei denen Mobilgeräte und Laptops beschlagnahmt wurden. Unter anderem das Handy von Thomas Schmid, damals Generalsekretär im Finanzministerium und bis Juni 2021 Vorstand der ÖBAG. Die darauf entdeckten Nachrichten führten zu einer ganzen Reihe von weiteren Ermittlungen zu verschiedenen Vorwürfen.

Vor einem Jahr platze die nächste Bombe: Gegen Schmid, dem damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz und die ÖVP als gesamtes wurde wegen Untreue und Bestechlichkeit ermittelt.

Hier die damals erhobenen Vorwürfe im Detail:

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ordnete mehrere Hausdurchsuchungen an, unter anderem bei den Meinungsforscherinnen Sophie Karmasin und Sabine Beinschab, die gemeinsam mit der Tageszeitung "Österreich" bzw. deren Inhabern Wolfgang und Helmuth Fellner das "Beinschab-Tool" betrieben haben sollen. Damit wurden Steuergeld finanzierte und getürkte Umfragen in Auftrag gegeben und von Österreich veröffentlicht. Die Finanzierung soll über zwei Wege gelaufen sein: Scheinrechnungen von Beinschab an die Fellner-Gruppe, die über "Inseratenschaltungen" ausgeglichen wurden und die Abrechnung der Studien über das Finanzministerium.

Eine detaillierte Erklärung und auch die Chats dazu im Wortlaut finden Sie hier:

Im Februar 2022 gestand Sabine Beinschab:

Und nun wurde bekannt, dass auch Thomas Schmid an 15 Vernehmungstagen umfangreich ausgesagt haben soll. Er belastet Sebastian Kurz schwer und nennt eine Reihe weitere aufklärungswürdiger Vorfälle. Die betreffen einerseits Wolfgang Sobotka, der interveniert haben soll, damit das Alois-Mock-Institut geprüft wird, aber auch gegen Unternehmen, die Schmid im Gegenzug für eine niedrigere Abgabenfestsetzung hochdotierte Jobs angeboten haben sollen.