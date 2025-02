Die blaue Forderung vom "150er" auf der Autobahn

Zwar steht in den blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen eine Einigung noch aus, kolportierte Forderungen dringen jedoch nahezu täglich an die Öffentlichkeit. Darunter auch die Forderung der Freiheitlichen nach einer Anhebung des Tempolimits auf Autobahnen. Geht es nach den Freiheitlichen, soll künftig eine Geschwindigkeit von 150 km/h erlaubt sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass Tempo 130 infrage gestellt wird: Unter dem FPÖ- bzw. BZÖ-Verkehrsminister Hubert Gorbach wurde in Kärnten im Jahr 2006 Tempo 160 getestet, elf Jahre später verordnete Norbert Hofer in derselben Rolle auf der A1 entlang von zwei Streckenabschnitten in Ober- und Niederösterreich Tempo 140. Beide Projekte wurden von den jeweiligen Nachfolgern wieder gestoppt.

Die Kritikpunkte an Geschwindigkeitserhöhungen sind dieselben geblieben: Die Auswirkungen seien vor allem auf die Umwelt negativ. In einer Aussendung warnt etwa der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) vor gesteigerten CO2- und Feinstaubemissionen (19 bzw. 31 Prozent) sowie einer höheren Konzentration von Stickoxiden in der Luft.

Auch der Spritverbrauch nehme mit erhöhter Geschwindigkeit zu. Ein Auto, das bei 130 km/h 6,5 Liter pro 100 Kilometer benötigt, verbrennt demnach bei 150 km/h im Schnitt 7,7 Liter. Werde nach Bremsmanövern häufiger beschleunigt, steige der Spritverbrauch zusätzlich, berichtet der VCÖ.

Wer sich von Tempo 150 einen besseren Verkehrsfluss erwarte, würde zudem enttäuscht: In seinen Berechnungen hält der VCÖ fest, dass vermehrte Brems- und Beschleunigungsmanöver die Staubildung förderten.

"Es gibt dringendere Probleme"

Der ÖAMTC verweist indes in einer Aussendung auf die "hohe Akzeptanz" des geltenden Limits von 130 km/h. So würden laut Umfragen mehr als 70 Prozent der Bevölkerung die Beschränkung für angemessen halten. Laut Sprecher Bernhard Wiesinger hätte die Politik derzeit "jedenfalls dringendere Probleme zu lösen, als weithin akzeptierte Tempolimits zu ändern".

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace bezeichnete die Anhebung des Tempolimits als "umweltpolitische Geisterfahrt".

