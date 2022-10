Die Abkehr von den Generalsekretären

Die Abkehr von den unter Sebastian Kurz (VP) und Heinz-Christian Strache (FP) mit großer Machtfülle ausgestatteten Generalsekretären in den Ministerien geht weiter. Nach dem Justiz-, Innen- und Finanzressort – in Letzterem war Thomas Schmid als Generalsekretär tätig – verabschiedet sich auch das Gesundheits- und Sozialministerium davon.

Der Posten von Generalsekretärin Ines Stilling, die demnächst in die Arbeiterkammer wechselt, werde "bis auf Weiteres" nicht nachbesetzt, hieß es in einer Aussendung. Minister Johannes Rauch (Grüne) sehe das Ministerium für die aktuellen Herausforderungen "gut aufgestellt". Die Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse innerhalb des Ressorts liefen effizient und professionell, die Stelle könne deshalb eingespart werden.

Schmids Vorwürfe gegen Benko

Ex-Finanzministeriums-Generalsekretär Thomas Schmid wird unterdessen am 3. November im Korruptions-U-Ausschuss befragt. Ebenfalls noch auf der Liste der geladenen Auskunftspersonen steht Immobilientycoon Rene Benko. Ihn belastet Schmid in seinen Aussagen – wie berichtet – schwer. Zum einen soll Benko versucht haben, durch ein lukratives Jobangebot an Schmid seine Steuerpflicht zu senken, so die Aussagen Schmids. Zum anderen steht – wie der Falter berichtete – der Verdacht im Raum, Benko habe versucht, beim Immobilienkomplex Tuchlauben in Wien (heute Goldenes Quartier) durch Kauf, Verkauf und Weiterverkauf innerhalb nahestehender Finanzgesellschaften unrechtmäßig Steuerlasten zu minimieren. Darüber berichtete gestern auch die Kronen Zeitung erneut. Zudem sollen, so die "Krone", Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Schmids Aussagen bestätigen. Ein Sprecher von Benkos Unternehmensgruppe Signa war gestern nicht erreichbar.