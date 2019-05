Deutschsprachige Staatsoberhäupter tagen in Linz

Am Montagabend besuchen die Staatschefs das Linzer Museum der Zukunft, das Ars Electronica Center. Am Dienstag tagen sie dann im Kunstmuseum Lentos. Linz. Bundespräsident Alexander Van der Bellen begrüßt neben den Bundespräsidenten von Deutschland und der Schweiz, Frank-Walter Steinmeier und Ueli Maurer, auch Großherzog Henri von Luxemburg, Philippe von Belgien sowie Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein zu dem informellen Treffen.

Wie aus der Präsidentschaftskanzlei verlautete, wird es bei dem Treffen auch um das Thema EU nach den Europawahlen und die Klimakrise gehen. Steinmeier und Van der Bellen hatten im Vorfeld der Europawahl einen gemeinsamen Wahlappell aller Präsidenten der EU-Staaten initiiert. In der ersten derartigen Aktion überhaupt hatten 21 Staatspräsidenten die Bürger der EU aufgerufen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen - offenbar mit Erfolg. Die Wahlbeteiligung stieg vorläufigen Angaben zufolge europaweit um acht Prozentpunkte auf über 50 Prozent, den höchsten Wert seit 20 Jahren.

Van der Bellen will bei dem Treffen mit den Staatsoberhäuptern der deutschsprachigen Länder auch über den R20-Klimagipfel in Wien berichten, an dem diese Woche neben Initiator Arnold Schwarzenegger auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg teilgenommen hat.

Der Bundespräsident wird seinen Gästen wohl auch über die innenpolitische Lage in Österreich nach der Aufkündigung der Regierungskoalition durch ÖVP-Chef Sebastian Kurz und seiner Abwahl als Bundeskanzler berichten. Van der Bellen spielt in den Bemühungen zur Bildung eines Übergangskabinetts bis zu den für September geplanten vorgezogenen Neuwahlen eine Schlüsselrolle.

Bei der Enthebung des Kabinetts Kurz am Dienstag hatte Van der Bellen zur Zusammenarbeit gemahnt. "Es reicht eben nicht, in einer Demokratie, wenn man mit den anderen nur redet, wenn man sie gerade braucht. Das rächt sich dann im Laufe der Zeit", sagte Van der Bellen offenbar auch in Richtung des abgewählten Regierungschefs. Dieser suchte daraufhin das Gespräch mit Van der Bellen, um unter Berufung auf diesen am Dienstagabend in der "ZiB2" zu verkünden, "dass das nicht als Vorwurf in meine Richtung zu interpretieren ist".

