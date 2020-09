Deutschlands Kanzlerin Merkel kritisiert Kurz

Die Rolle Österreichs in der europäischen Flüchtlingspolitik sei "nicht gut", genauso wie die der Niederlande, sagte Merkel.

Außenminister Alexander Schallenberg (VP) distanziert sich von seiner harten Wortwahl in der Moria-Debatte ("Geschrei nach Verteilung"), weicht inhaltlich aber nicht vom Nein zur Flüchtlingsaufnahme ab. Habe er jemanden verletzt, biete er eine Entschuldigung an, so Schallenberg zur "Kleinen Zeitung".

