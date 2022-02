Deutschland will Grenzen weiter kontrollieren

Deutschland, Österreich und mehrere andere Länder führen seit der Flüchtlingskrise 2015 an manchen Übergängen an den eigentlich offenen Schengen-Innengrenzen Kontrollen durch. Im Fall Deutschlands geschieht das an den Autobahn-Grenzübergängen zwischen Bayern und Österreich. Diese Maßnahmen müssen gegenüber der EU-Kommission angezeigt und halbjährlich verlängert werden.

Faeser unterstrich in einer Pressekonferenz mit Innenminister Karner besonders die Bedeutung einer "zügigen Reform der EU-Rückführungsrichtlinie". Das werde ein zentrales Thema beim EU-Innenministerrat nächste Woche sein. Deutschland unterstütze dabei die Vorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Frankreich setzt sich unter anderem dafür ein, Migranten auch mit Fotos und biometrischen Daten zu erfassen und Datenbanken miteinander zu verknüpfen.

Die Rückführungskonferenz in der Wiener Hofburg beschäftigt sich noch heute mit dem Kampf gegen Schlepperei und einem besseren EU-Außengrenzschutz.