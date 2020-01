Deutsche Grüne begrüßen Koalition, sehen sie aber nicht als Vorbild

Der deutsche Grünen-Chef Robert Habeck begrüßt die türkis-grüne Koalition in Österreich, er sieht darin aber nicht von vornherein ein Vorbild für Schwarz-Grün in Deutschland.

"Die Regierungsbildung eins zu eins auf ein Deutschland nach einer Bundestagswahl zu übertragen, ist falsch", erklärte Habeck am Donnerstag. Die deutschen Grünen seien "in wesentlichen Politikfeldern weit von CDU und CSU entfernt", so Habeck. Aufgabe der deutschen Grünen sei es, "die Union herauszufordern", erklärte Habeck. "Die Handlungsunfähigkeit der Bundesregierung geht in vielen Bereichen auf die Ermattung und Lähmung der Union zurück."

Der Parteichef verwies ausdrücklich darauf, dass die Grünen in Österreich "ihr gutes Ergebnis in einem Wahlkampf gegen die Volkspartei erzielt" hätten. Habeck äußerte Respekt für die Entscheidung der österreichischen Grünen, mit der ÖVP in die Regierung zu gehen. Seine Gesinnungsfreunde hätten die ÖVP in den Koalitionsgesprächen "aus der Ecke mit Rechtspopulisten rausführen" müssen. "Den österreichischen Grünen gebührt großer Respekt, dass sie sich der Verantwortung gestellt haben, um die ÖVP ins demokratische Zentrum zurückzubringen und Österreich eine neue Gestaltungsoption zu geben."

Die nun fixierte türkis-grüne Koalition ist die fünfte Regierungsbeteiligung einer grünen Partei in der EU. Bisher sind die Grünen in vier europäischen Regierungen vertreten: in Finnland, Schweden, Luxemburg und Litauen. In Deutschland, Lettland, Irland und Tschechien haben sie in der Vergangenheit mitgemischt. Auf deutscher Bundesebene regierten SPD und Grüne gemeinsam von 1998 bis 2005 unter Gerhard Schröder.