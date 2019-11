Deutsch zu FPÖ: "Keine Einzelfälle, sondern System"

Die eher geringen Strafen nach antisemitischen Vorfällen würden dazu führen, dass die Schwelle für Nachahmungstäter niedrig sei, argumentierte Deutsch seine Forderung nach Änderungen im Strafgesetz. "Mir sind Urteile, die abschreckend sind, nicht bekannt", sagte der IKG-Präsident, der sich aber hierzulande noch recht sicher fühlt.

Eine Gesprächsbasis mit der FPÖ gebe es derzeit nach wie vor nicht, sagte Deutsch gestern in der ORF-"Pressestunde". Als Grund nannte Deutsch Vorfälle wie etwa das Auftauchen eines weiteren Liederbuchs einer Burschenschaft, der auch der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Wolfgang Zanger angehört. "Ich würde das übrigens nicht mehr Einzelfälle nennen. Bitte, das ist System", so Deutsch, der für eine Gesprächsbasis mit der FPÖ zumindest ein Jahr lang das Ausbleiben derartiger Vorfälle zur Bedingung macht. FP-Generalsekretär Christian Hafenecker nannte dies in einer Reaktion eine "nahezu kindische Gesprächsverweigerung" von Deutsch.

Deutsch sieht in Österreich einen starken Anstieg von Antisemitismus, der sich auf mehrere Gruppen aufteile: Neben rechten und linken Gruppen seien auch oft Flüchtlinge, "die bereits mit der Babynahrung in den arabischen Ländern Antisemitismus eingetrichtert bekommen haben", beteiligt.