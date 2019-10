Deutsch an seine Gegner: "Niemand hat an meiner Kampagne Kritik geübt"

Weil er nach dem enttäuschenden Abschneiden der SPÖ bei der Wahl vom Kampagnenleiter zum Bundesgeschäftsführer aufgestiegen ist, musste Christian Deutsch zuletzt viel intere Kritik über sich ergehen lassen. Vor allem in der Parteijugend und in den Ländern sieht man den langjährigen Wiener Parteisekretär mit Linzer Wurzeln als völlig falsches Signal angesichts der notwendigen Erneuerung.

Im Gespräch mit den OÖNachrichten weist Deutsch die Vorwürfe zurück. Auch nach der Wahl "hat niemand in der SPÖ meine Kampagne kritisiert". Nach Thomas Drozdas plötzlichem Abgang sei die Wahl " einstimmig" auf ihn gefallen, weil er "jahrzehntelange Erfahrung einbringen kann", sagt der 57-Jährige. Und es sei "das Recht der Vorsitzenden, sich ihren Bundesgeschäftsführer selbst auszusuchen".

Eine seiner härtesten Kritikerinnen ist Julia Herr (siehe unten). Dass die SJ-Chefin an seiner Seite Parteimanagerin werden könnte, hat Deutsch bereits ausgeschlossen. Beim anlaufenden Erneuerungsprozess werde Herr aber "eine besondere Rolle spielen", kündigt Deutsch an, ohne diese zu konkretisieren.

Nach Gesprächen mit den Landesgruppen werde SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner am kommenden Freitag mit einer Klausur den Startschuss für die Modernisierung geben. Deutsch kündigt eine "tabulose inhaltliche Diskussion" an, die in alle gesellschaftlichen Bereiche führt. Ergebnisse soll es "jedenfalls im Jahr 2020 geben". Ob am Ende, wie von seinem Vorgänger Max Lercher gefordert, ein "Sonderparteitag zur Neugründung der SPÖ" stehen wird, lässt Deutsch offen. Es könne auch "ein Themenrat" sein, wichtig sei "der transparente Prozess bis dorthin".

Jene, die in der SPÖ auf den radikalen Umbau drängen, sehen in Deutsch, der jahrelang in der Wiener SP Landesparteisekretär war, einen verlängerten Arm von Bürgermeister Michael Ludwig. Mit dem Auftrag, im Hinblick auf die Wien-Wahl im Herbst 2020 keine Turbulenzen in der Bundespartei zuzulassen. Was Deutsch naturgemäß anders sieht: Jede Landesgruppe werde vor Wahlen unterstützt. Als Wiener Gemeinderat, der wieder kandidieren wolle, gehe er "natürlich voll engagiert in die Wien-Wahl", so der Bundesgeschäftsführer.

"Absolut vom Tisch" ist die Führungsdebatte in der SPÖ. Auffallend war, dass sich Ludwig noch am Wahlsonntag als Erster hinter Rendi-Wagner gestellt hat. Diese habe "wie eine Löwin gekämpft" und einen inhaltlichen Wahlkampf geführt, für den sie "möglicherweise etwas mehr Zeit gebraucht hätte", sagt Deutsch.

Junge Rebellin im Nationalrat

Julia Herr, Chefin der Sozialistischen Jugend, hat sich zuletzt als Sprachrohr des linken, progressiven Parteiflügels gegen Christian Deutsch und andere arrivierte Kräfte um SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner positioniert. Den Protest gegen Deutschs Wahl zum Bundesgeschäftsführer hat Herr durch Auszug aus der SP-Präsidiumssitzung demonstriert.

Um ein Haar hätte die SJ-Chefin und Spitzenkandidatin in Wien- Penzing wegen des schlechten SP-Ergebnisses den Einzug in den Nationalrat verpasst. Doch seit Donnerstagabend steht fest, dass Herr ein Mandat über die Bundesliste erhält.

Gerüchte, wonach die 27-jährige Jungfunktionärin Deutsch als zweite Parteimanagerin beigestellt werden könnte, hat dieser selbst dementiert. Fest stehe aber, dass Julia Herrs Rolle, ob im Parlament oder in der Partei, aufgewertet werden soll, heißt es in SP-Kreisen.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at