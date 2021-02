Deutlich weniger Corona-Fälle in den Heimen, Zunahme in den Schulen

Mittlerweile hält man bei 783, was exakt der Hälfte der derzeit aktiven Corona-Fälle im Bundesland (1566) entspricht. Allerdings: Bisher wurden lediglich 13 Fälle von der AGES bestätigt. Die dafür notwendige Vollsequenzierung nimmt mehrere Tage in Anspruch.

Auffallend, aber einfach erklärt ist die regionale Verteilung der Verdachtsfälle. Die höchste Zahl gibt es mit 115 Mutations-Verdachtsfällen im Bezirk Wels-Land, gefolgt von Vöcklabruck mit 101 möglichen Fällen und der Stadt Wels (94 mögliche Fälle).

Keine größeren Cluster

Das liegt daran, dass das Krankenhaus Wels-Grieskirchen mit dem Salzkammergut-Klinikum schon früh mit dem Screening auf Verdachtsfälle begonnen hat. Daher finden sich in diesen Bezirken vermehrt Fälle, heißt es dazu aus dem Krisenstab. Größere Verdachtscluster gebe es nicht, bei den Fallhäufungen handle es sich um Fälle im "familiären Bereich" und in einem "abgrenzbaren betrieblichen Umfeld".

3,2 Prozent der Oberösterreicher sind geimpft, wie berichtet liegt man damit im Bundesländer-Vergleich an der Spitze. Bis Ende Februar sollen alle Zweitimpfungen in den Alten- und Pflegeheimen abgeschlossen werden. Zudem hat man mit den Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff im Gesundheitsbereich begonnen.

Bis Ende Februar sollen rund 6000 Personen im Rettungsdienst, 13.000 Krankenhausbedienstete und 7000 Ordinationsangestellte geimpft werden. Bisher wurden 16.000 Oberösterreicher, die älter als 80 Jahre sind und nicht in einem Heim leben, geimpft.

Über 84-Jährige werden geimpft

Diese Woche werden all jene kontaktiert, die sich auf der www.ooe-impft.at registriert haben und älter als 84 Jahre sind. Sie sollen in der kommenden und der darauffolgenden Woche einen Impftermin erhalten. Dies betrifft 15.900 Menschen. Alle anderen, die sich registriert haben, werden "so bald wie möglich" ein Angebot erhalten, sagt Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP): "Die Impfstoffe sind noch ein knappes Gut und wir bitten um Verständnis, dass es da und dort noch dauern kann und wird."

Gestern wurden 215 Neuinfektionen in Oberösterreich gemeldet, was ziemlich genau dem Wert von vor einer Woche entspricht. Verschoben hat sich allerdings, wo die Zahl der Infizierten ist.

Denn in den Alten- und Pflegeheimen gibt es einen deutlichen Rückgang: In 21 Heimen sind nur noch 16 Mitarbeiter und 28 Bewohner betroffen. Vor einer Woche gab es noch in 32 Heimen 86 positive Fälle.

Zugenommen hat hingegen die Zahl der positiven Corona-Tests an Schulen. Waren es vor einer Woche noch 67 Covid-19-betroffene Schulstandorte, so waren es mit Stand gestern 84 Standorte.

Auch die Zahl der Menschen, die aufgrund einer Covid-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden müssen, sinkt: Sie lag gestern bei 101 Erkrankten auf der Normalstation und weiteren 21 Menschen, die intensivmedizinisch betreut werden mussten.

Zur Erinnerung: Am 23. November des vergangenen Jahres zählte man 1061 hospitalisierte Corona-Betroffene, davon 139 auf einer Intensivstation. (eiba)

Massentestungen in Oberösterreich

Mit Stand gestern wurden seit der Einrichtung des dauerhaften Testangebotes seit 25. Jänner 370.312 Antigen-Tests durchgeführt. Davon waren 1065 positiv, 368.520 negativ und 727 nicht bestimmbar. Das ergibt eine Positivitätsquote von 0,29 Prozent.

Die Kosten für die gesamte Testaktion an mittlerweile 54 Standorten seien noch nicht letztgültig abzuschätzen, da gewisse Kosten – vor allem Personal- und Sachkosten laufend eingemeldet werden, hieß es vonseiten des Landes Oberösterreich auf OÖN-Anfrage. Fest steht aber, dass die Antigen-Test-Kits 2,20 Euro pro Stück kosten und man für die Schutzausrüstung 0,36 Euro pro Testung rechnet. Ergibt 2,56 Euro pro durchgeführtem Test und damit knapp 948.000 Euro.

Eine Anfragebeantwortung ergab zudem, dass 350.000 Euro für die Informationskampagne im Vorfeld der Corona-Massentestungen ausgegeben wurden.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.