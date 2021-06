Der Zeugenschwund im Ibiza-Finale

Am 22. Jänner 2020 wurde der Ibiza-Untersuchungsausschuss zur Prüfung einer "mutmaßlichen Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung" eingesetzt. Mit den Auftritten von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) sollte in dieser Woche der lange Reigen an Zeugenanhörungen enden.