"Der Wahlkampf war nicht mutig genug"

In einem Newsletter haben Sie sich an die Parteimitglieder gewandt und Kritik an der eigenen Partei und auch am Vorgehen in den vergangenen Tagen geübt. Wie ist das angekommen?

Es gab viele positive Reaktionen. Mir ist einfach wichtig, dass wir ehrlicher miteinander werden und auch offener. Kadergehorsam gibt es bei der ÖVP, nicht bei uns. In einem Wahlkampf allerdings gilt es, geschlossen aufzutreten.

Geschlossenheit gab es allerdings auch im Wahlkampf nicht wirklich. Immer wieder waren Querschüsse aus den eigenen Reihen zu hören.

Ja, und ich habe auch intern sehr deutlich gesagt, was ich davon halte. Das zeigt auch, dass wir wirklich viele Bereiche haben, in denen wir anpacken müssen. Deshalb habe ich auch gefordert, die Art, wie wir Personalentscheidungen treffen, zu überdenken. Das gilt nicht nur für den Bundesgeschäftsführer und Kandidatenlisten, sondern auch für alle anderen Ebenen.

All das hört man in der SPÖ nicht zum ersten Mal. Waren die Wahlergebnisse bisher nicht schlecht genug, um Veränderungszwang zu erzeugen?

Ich hoffe, dass es nicht noch weiter hinuntergeht, bevor wir ins Tun kommen. Ich wünsche mir, dass wir um die besten Wege streiten und dann gemeinsam nach vorne schreiten. In Oberösterreich ist das schon spürbar. Es geht auch um den Willen, sich mit den Problemen auseinanderzusetzen.

An der Bestellung von Christian Deutsch als Bundesgeschäftsführer gab es viel Kritik. Wie kann das nun funktionieren?

Die Entscheidung ist gefallen, jetzt müssen wir an einem Strang ziehen. Aber es gibt auch eine ganz klare Erwartungshaltung. Er muss jetzt Nägel mit Köpfen machen.

In Oberösterreich wird man nächste Woche im Landesparteivorstand über die Fortführung der Parteireform von 2018 einbringen. Warum?

Es geht mir nicht darum, eins zu eins die Kern-Reform weiterzuführen, aber es muss etwas passieren. Ganz wichtig scheint mir die Stärkung unserer Mitglieder. Das ist unsere stärkste Kraft, allein in Oberösterreich haben wir 27.000. Gleichzeitig brauchen wir eine Öffnung. Wir müssen ein Ort werden, wo mit Freude und Leidenschaft über die Zukunft und über Politik diskutiert wird. Es muss auch die Möglichkeit geben, sich einzubringen ohne Mitglied zu sein.

Sitzt Pamela Rendi-Wagner als Parteivorsitzende fest im Sattel?

Ja, ich gehe davon aus. Es gibt jetzt auch überhaupt keinen Grund dafür, darüber eine Debatte zu führen. Sie ist ja als Person ein Zeichen für die Öffnung der Partei. Dass dies auch intern nicht bei allen so angekommen ist, darüber müssen wir reden. Und vor allem müssen wir darüber reden, was im Wahlkampf schief gelaufen ist.

Was waren aus Ihrer Sicht die entscheidenden Fehler?

Aus meiner Sicht war es ein Themen- und Medienwahlkampf der 90er Jahre. Er war nicht mutig genug, nicht zugespitzt genug und hat auch nicht emotionalisiert. Letzteres führte zu Mobilisierungsproblemen, wie an der gesunkenen Wahlbeteiligung sichtbar ist. Die ÖVP hat stark emotionalisiert und wir haben diese Geschichte „Alle gegen Kurz“ auch noch befeuert. Und auch die Grünen hatten mit dem Comeback eine emotionale Erzählung, wir nicht.

Wie geht es in den nächsten Tagen weiter?

Hoffentlich mit einer ausführlichen Analyse. Deshalb hat uns ja die rasch getroffenen Entscheidung am Montag, Deutsch zum Bundesgeschäftsführer zu machen, so irritiert. Wir haben jetzt keinen Zeitdruck und können in Ruhe analysieren und überlegen, welche Schritte jetzt notwendig sind.

Zu der Frage, ob die SPÖ eine Regierungsbeteiligung anstreben soll oder ob sie in Opposition gehen soll, gibt es unterschiedliche Stimmen. Wo stehen Sie?

Die Landespartei ist in dieser Frage einer Meinung. Das Wahlergebnis ist kein Regierungsauftrag. Natürlich wissen wir um unsere Verantwortung und werden uns Gesprächen nicht verwehren. Aber es gibt rote Linien, zum Beispiel die Abschaffung der 60-Stunden-Woche. Ohne das wird es nicht gehen.