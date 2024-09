Der Versuch, die Geister der jüngeren Vergangenheit abzuschütteln

Andreas Babler ist müde. Nicht aufgrund der Politik, vielmehr wegen der hunderten Kilometer, die der Vorsitzende der SPÖ in den vergangenen Tagen abgespult hat. Erst am vergangenen Donnerstag fand der Wahlkampfauftakt vor dem Ars Electronica Center in Linz statt, bei dem sich Bund-, Land- und Stadtpolitiker nach turbulenten Wochen demonstrativ geeint zeigten.