"Der Unwille, sich von alten Denkmustern zu lösen, war zu groß"

Am 1. Mai gab es noch Jubelstimmung bei Kickl und Haimbuchner

Am Mittwoch wollte sich FP-Landeschef und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner zum Verhandlungs-Aus auf Bundesebene nicht äußern. Am Donnerstag war das anders. Er nehme "mit ehrlichem Bedauern" zur Kenntnis, dass die vonseiten der FPÖ angestrebte Bildung einer bürgerlich-rechten Vernunftregierung gescheitert sei, war von Haimbuchner zu hören.

Es folgte eine Spitze gegen die ÖVP: "Letztlich war der Unwille aufseiten des Verhandlungspartners, sich von alten und destruktiven Denkmustern zu lösen, einfach zu groß." Die ÖVP habe Parteiinteressen vor die Interessen der Bevölkerung gestellt. Gerade im Bereich Migration und Asyl seien Veränderungen unbestritten nötig, die Volkspartei habe sich hier aber keinen Millimeter bewegt.

Haimbuchner drängt auf rasche Neuwahlen. Es wäre sehr "schade, wenn die Volkspartei nun den Weg mit der zerrütteten Sozialdemokratie einschlagen würde". Schade insofern, als dass es in fünf Bundesländern (darunter auch Oberösterreich) eine konstruktive Zusammenarbeit gebe, die auch auf Bundesebene dringend benötigt werde.

In dieselbe Kerbe stieß sein niederösterreichischer Amtskollege Udo Landbauer, der betont, dass Neuwahlen "unausweichlich" seien. Er stärkt seinem Bundesparteiobmann den Rücken: "Herbert Kickl ist seiner politischen Richtschnur treu geblieben, hat mit dem Ziehen der Reißleine Mut bewiesen und Verantwortung übernommen." Landbauer, der sich ebenfalls mit der ÖVP in einer Koalition befindet, warf den Schwarzen im Bund vor, dass es ihr ausschließlich um Posten- und Machterhalt gegangen sei. Damit führt er die blaue Erzählung über die Schuld am Scheitern fort.

Das passiert auch auf den Social-Media-Kanälen von Herbert Kickl: Davon zeugt etwa ein Video, in dem dieser noch mal betont, dass es ihm das Bundeskanzleramt nicht wert gewesen sei, seine Wähler zu verraten. Er stellt die plakative Frage, ob die ÖVP mit der FPÖ nur Scheinverhandlungen geführt und hinterrücks weiter mit der SPÖ gepackelt habe. Diesen Vorwurf (er ist ja nicht neu) haben die anderen Parteien stets zurückgewiesen.

