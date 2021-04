Zumindest in einem Bereich steht der grüne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein seinem Vorgänger Rudi Anschober in nichts nach. Auch er hat ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein: Dienstagfrüh besuchte er mit Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SP) eine Impfstraße, am Nachmittag traf er Covid-Arzt Christoph Wenisch sowie Intensivmediziner und Pflegekräfte. Dazwischen fand noch ein Übergabegespräch mit Anschober statt – ein Foto wurde gepostet.